El acuerdo secreto entre Marley y Telefe que salió a la luz en las últimas horas

Marley Martín Fierro Redes sociales

Sin embargo, ante denuncia que había sido radicada en la provincia de Misiones contra Marley por supuesta corrupción de menores, autoridades del canal se habían contactado telefónicamente con el Juzgado federal N° 4 de los tribunales de Comodoro Py para chequear si una investigación allí radicada podía estar vinculada a la denuncia contra Marley.

Frente a esta situación, la producción de Telefe decidió reemplazar su figura por la del reconocido conductor Santiago Del Moro, recordado por llevar adelante programas como MasterChef Celebrity o Gran Hermano 2022.

¿Cuál fue el pedido de Marley a Telefe para no conducir los Martín Fierro?

Desde el programa Socios del Espectáculo, la penalista Paula Varela comentó que en realidad la salida de Marley no fue una decisión unánime del canal sino que "tenemos un Marley de quien tengo entendido que él mismo llamó al canal para pedir que continúen sosteniéndolo en Colombia, que él no quiere estar presente".

Marley Redes sociales

Además, añadió que Alejandro llamó al canal y pidió no estar, en su lugar que salgan a decir que está grabando y no puede llegar: "Ese sería el arreglo", señaló Varela.

El programa que está grabando en Colombia, todavía no tiene fecha de estreno en Argentina y saldrá a la luz recién en 2024.

Jey Mammon vuelve a Telefe y en el canal todo está a punto de explotar

Luego de la baja de Marley de los Martín Fierro, Telefe tuvo que decidir a último momento quién podía reemplazarlo y acompañar a Susana Giménez. Pero no fueron las únicas cuestiones a resolver con el evento, ya que la participación de Jey Mammón también estaba en duda.

Jey Mammon Telefe Redes sociales

"Acá no es que la justicia no habló o que hay una definición que está en camino. No, acá la justicia ya resolvió y lo hizo antes de que el caso se hiciera mediático. Acá la justicia absolvió a Jey, nos guste o no lo absolvió", expresó. Lo cierto es que con esto puede participar, volver a estar entre sus colegas y aparecer al aire nuevamente.