El abogado de Flor Moyano apuntó contra la producción de El Hotel de los Famosos 2

El abogado de Florencia Moyano, ratificar la denuncia de abuso sexual contra Juan Martino . apuntó contra la producción de El Hotel de los Famosos 2 y reclamó que aporte a la Justicia las grabaciones en crudo del reality show. "Ella necesita saber si va a ser revictimizada o no", aseguró este jueves.

"Los hechos que nosotros encuadramos son seis, pero eso no implica que la fiscal no pueda agregar otros, porque ella vivió varias semanas en convivencia con esa persona", explicó Roberto Castillo. En diálogo con C5N, añadió que durante las filmaciones se produjeron numerosas situaciones de abuso simple.

"Es cierto que ellos inician una relación. A ella le parece atractivo y un jugador importante para el juego. Ahora, lo cierto es que ella, por una cuestión de que no encuentra un disfrute en cuanto a la sexualidad en un contexto televisivo, le manifiesta: 'acá adentro no va a pasar nada'", sostuvo.

El abogado aseguró que "eso fue irrespetado" por Marino, quien "de a poco fue doblegando la voluntad de la víctima, llevándola a situaciones absolutamente violentas y hasta humillantes, para terminar perpetrando el abuso sexual".

"Empezó con un tocamiento que ella le reprochaba, a lo cual él reaccionaba de manera hostil y la empezaba a humillar, con lo cual el daño se extendía a lo psicológico. Él le decía, por ejemplo: 'Sos una frígida, no puede ser que tenés miedo de que tus papás te vean'", señaló.

Flor Moyano Juan Martino Redes sociales

"De alguna manera ella empezó a naturalizar, a relativizar y a aumentar su nivel de tolerancia para con toda esta clase de situaciones que se encuadran como abuso simple. De ahí fue de manera progresiva hasta que llegaron los abusos sexuales con acceso carnal. Uno se produce en el baño y otro en la habitación", sostuvo el abogado.

Castillo aclaró que no todos los hechos denunciados quedaron registrados en video. "Una de las situaciones se da adentro del baño, que no tiene cámaras, y la víctima denuncia que él se sacaba el micrófono y lo tapaba para que no se escuche", explicó.

También contó que Marino se comunicó con Moyano luego de que la denuncia se hiciera pública "para intentar aprovecharse de su estado de vulnerabilidad. Ella le cortó el teléfono y le pidió por favor que no la contacte más. Pedimos una medida de resguardo y protección a la víctima", relató.

El abogado de Flor Moyano apuntó contra la producción de El Hotel de los Famosos 2

Roberto Castillo cuestionó la manera en que la producción de El Hotel de los Famosos 2 reaccionó ante la denuncia y reclamó más colaboración. "Yo confío en el abogado de la producción, con el cual venimos teniendo una conversación que a mi criterio es un poco lenta, pero él me manifiesta que ellos están a disposición para no revictimizarla a ella", expresó.

"Nosotros podemos pedir una medida cautelar para que no sean emitidos estos programas, pero como no sabemos cuál es la emisión que ellos van a hacer, necesitamos acceder a los crudos. Podemos pedir un allanamiento, pero ella pura y exclusivamente está direccionando su reclamo hacia el agresor sexual", aclaró.

Castillo invitó a la producción "a que tengan un poco de humanidad y se acerquen a esta chica. Si están a disposición de ella, ella necesita saber si va a ser revictimizada o no. Adelántenle si van a pasar esas escenas o no, porque nosotros pretendemos que primero las vean la fiscal y el juez, a ver qué tenor tienen esas grabaciones".

"Colaboración real no siento que haya. La víctima necesita acciones concretas, no comunicados ni una historia de Instagram. Yo lo mínimo que les pediría es que tengan una reunión con la víctima, que manifiesten si pueden colaborar con la justicia mostrándole los crudos y que no expongan a toda la sociedad lo que nosotros estamos denunciando como un abuso sexual", concluyó.