Duro de Domar: picante debate por la colecta de Maratea para salvar Independiente

Pablo Duggan , conductor del ciclo, abrió el debate preguntándole primero al periodista Fero Soriano , hincha confeso del Rojo, cómo lo encontraba esta situación de su club. " No puedo más ", expresó y luego contó que ya había participado de la colecta propuesta por el influencer .

Acto seguido, Duggan denunció que el joven "a veces lo que hace después (de una colecta) y me parece horroroso es decir: 'bueno, ahora páguenme un viaje a Lollapalooza'. Y me parece una inmoralidad eso. Ahora dijo que no lo va a hacer",

"Acá el fenómeno es la gente que no es de Independiente y que está poniendo", se sorprendió el abogado Carlos Maslatón. Respecto a la situación financiera de la institución, comentó que "a veces las deudas son tan impresionantes que no se pueden pagar. El esfuerzo es bueno, es una colecta interesante pero no sé si van a llegar a esta cantidad"

Entonces, surgió un interrogante en el panel. "El problema es qué pasa si es un objetivo parcial, ahí se arma un quilombo bárbaro", señaló Maslatón. "Claro. Si no llegan al monto, ¿Quién cobra? ¿Quién no? ¿Cómo?", preguntó Duggan.

"Está buena la iniciativa", marcó la actriz Fernanda Callejón, antes de expresar su principal preocupación: "Pero acá a la larga los que terminan complicados son los hinchas".

Por último, el conductor del ciclo afirmó que "Maratea se metió en un quilombo muy importante. A mi juicio, no van a llegar a conseguir la plata. Además, tenés desastres colaterales, como el que le pasó a Chatruc".