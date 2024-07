Dulce hogar llega a su fin: de qué se trata la última temporada de la serie surcoreana de Netflix cargada de terror y suspenso

Como expresó en conversación con Infobae, por un lado significó su incursión en un género dramático complejo con el que soñaba como actor: el thriller y el horror. Pero, también, constituyó su último proyecto completado antes de ingresar al servicio militar por 18 meses, un requisito obligatorio para los ciudadanos de Corea del Sur. El protagonista de Love Alarm tiene 29 años, por lo que está en la edad límite según lo que estipula la ley. “Cuando termine las actividades de promoción de Sweet Home 2, completaré mi deber y regresaré luego con buena salud”, aseguró en la conferencia de prensa de la serie.

Te dejamos más detalles de este nuevo lanzamiento en la gran N roja para que no te lo pierdas.

Sinopsis de Dulce hogar, la serie surcoreana que estrena su tercera y última temporada en Netflix

La historia de Dulce Hogar nació de un webtoon o comic digital creado por Kim Kanbi en 2017. Consta de 140 capítulos y se publicó hasta julio del 2020. La primera temporada de la adaptación televisiva conservó gran parte del argumento original; sin embargo, el final tomó un rumbo distinto al material base y comenzó a preparar el terreno para expandir el relato por más temporadas.

Dulce hogar es una serie de terror y suspenso de origen surcoreano para Netflix. La historia gira en torno a Cha Hyun, un estudiante de secundaria bastante solitario que ha perdido a toda su familia en un terrible accidente. Por esa razón, se ve obligado a abandonar su casa y mudarse a un nuevo departamento. Su aburrida vida normal pronto se ve interrumpida cuando sucesos inexplicables comienzan a suceder en el edificio donde acaba de mudarse. Ahora, Huyn debe enfrentarse a una nueva realidad en la que las personas comienzan a convertirse en monstruos espeluznantes que intentan acabar con toda la humanidad. Será la misión del joven luchar contra viento y marea para intentar correr contra el reloj y proteger a los supervivientes de la raza humana que se mantienen a salvo en diferentes pisos del edificio. Todo antes de que sea demasiado tarde.

Tráiler de Dulce hogar

Reparto de Dulce hogar

Aunque el personaje de Cha Hyun Soo es el protagonista, una de las fortalezas de la serie es presentar arcos narrativos secundarios convincentes y atrapantes. Por ello, destaca el retorno de Go Min Si, Lee Si Young, Park Gyu Young y Lee Jin Wook. Pero además, ya en la segunda temporada introduce a Kim Shin Rok como la “jefa Ji”, Yu Oh Seong como el sargento Tak In Hwan, Oh Jung Se como el Dr. Lim, los actores Jung Jin Young, Kim Mu Yeol, Yang Hye Ji y la estrella infantil Kim Si A.

