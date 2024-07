Duki explotó contra Estados Unidos por los incidentes en la final de la Copa América 2024

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Duki aprovechó para evidenciar toda su bronca contra los organizadores de la Copa América 2024: "Cuando Estados Unidos se dió cuenta de que 'América' no eran sólo ellos". Esta publicación rápidamente superó los 25 mil me gustas y en las respuestas se llenó de insultos contra los responsables.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DukiSSJ/status/1812647488144236870&partner=&hide_thread=false Cuando Estados Unidos se dió cuenta de que "America" no eran sólo ellos — YaSupiste (@DukiSSJ) July 15, 2024

Lo cierto es que la Copa América 2024 estuvo protagonizada por un sinfín de bochornos tanto de Conmebol como de Estados Unidos, incluyendo múltiples estadios fuera de condiciones y concluyendo con este papelón. Por eso, hay mucha preocupación con la próxima edición del torneo y hasta con el Mundial 2026, ya que se hará en este mismo país.

Lionel Messi sorprendió al plantel de la Selección argentina con un regalo especial previo a la final

De cara a la final de la Copa América 2024 frente a Colombia, Lionel Messi sorprendió al plantel de la Selección argentina con un regalo especial. El capitán no se olvidó de sus compañeros y les mandó a diseñar un objeto único con los colores celeste y blanco.