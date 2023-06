Dua Lipa se mostró con una microbikini fuera de las habituales y causó furor para el verano

No sólo es conocida por su música, Dua Lipa es una gran fanática de las microbikinis y en su última foto se pudo observar su búsqueda constante por un diseño innovador, con estilo y que marque tendencia.

Ivana Nadal compartió sus looks desde las playas de México

La cantante posó al aire libre comiendo de manera saludable y luciendo un traje de baño croché de Hello Kitty, la cual expresó un diseño y un estilo muy particular y especial. Con el mar de fondo y un pedazo de sandía en la mano, Dua Lipa llamó la atención y sorprendió a sus fans que les dejaron miles de "Me gusta" en su posteo en redes sociales.