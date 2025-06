Dos ex-Gran Hermano comenzaron un romance: son de diferentes ediciones

Durante una nueva emisión de Se Picó, el productor Gastón Trezeguet se encargó de revelar la sorpresiva noticia: "Están todas muertas con Devi... No va que Sabrina va, le hace una entrega y se lo gana... Yo no fui, pero me llegaron de las lenguas que Sabrina estaba muy a la pesca de Devi". Con estas palabras, aseguró que la ex-Gran Hermano 2023-24 comenzó una relación con el 30° eliminado de la edición 2024-25.

Juan Pablo de Vigili Sabrina Cortez Gran Hermano Juan Pablo de Vigili y Sabrina Cortez quedaron expuestos por Gastón Trezeguet. Redes sociales

Para finalizar, Trezeguet señaló: "Sabrina viva, sabiendo que se le van a tirar todas, sacó las uñas no, lo siguiente. Todas odiadas con Sabrina porque se lo 'chorizeó', se lo robó". De esta manera, se adelantó a todos y confirmó una inesperada noticia vinculada a un nuevo romance entre participantes de Gran Hermano.

Embed Ahora: Gastón Trezeguet cuenta que anoche Devi se fue con Sabrina Cortez #GranHermano pic.twitter.com/WReAtYuN1S — Mister Opinologo (@misteropinologo) June 25, 2025

Los 75 hechos históricos que no vivieron los finalistas de Gran Hermano 2024-25

La duodécima edición Gran Hermano Argentina comenzó el 2 de diciembre de 2024 por Telefe y terminará el martes 24 de junio, por lo que luego de casi 7 meses dentro de la casa, los 4 participantes finalistas saldrán al mundo real y se enterarán de 75 hechos históricos que no vivieron.