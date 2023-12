Donato De Santis reveló la noticia menos esperada de MasterChef: ¿no vuelve?

Referido a la nostalgia que podría generarle el certamen, aseguró: "Si me decís si lo extraño, extraño solamente a mis compañeros, extraño a Wanda (Nara). Espero que esté con nosotros una vez más, si es que va a haber una vez más". Con estas palabras, dejó en claro que no está para nada convencido de regresar a Telefe.

"Estamos parados todo el tiempo. Hacemos este programa en 6/7 horas diarias, estamos en constante contacto con la comida, llega un momento que te satura... Es lo que nos pagan para hacer", continuó Donato. De esta manera, enumeró los diferentes aspectos que le molestan sobre MasterChef Argentina.

Para finalizar, De Santis insistió con el tema de la alimentación: "El primer mes está bien porque te mantenés, pero después estás forzado a comer a cualquier horario, distinto a lo que estás acostumbrado". Con todo esto, el cocinero italiano generó mucha preocupación entre los televidentes.

