La fuerte autocrítica de Costa sobre el caso de Jey Mammon

Uno de los momentos más emotivos de la fiesta fue cuando la conductora soltó cuatro globos por la gente que ya no está: el papá de Sebastián, su amiga La Floppy, Jorge Ibáñez y su mamá.

Una de las presencias destacadas en el casamiento fue la de Mirtha Legrand. "Lizy pidió que no hagamos lío mientras estuviera ella", reveló Costa. La diva, por su parte, expresó en la fiesta: "No somos amigas con Lizy pero siempre que nos vemos somos muy amorosas. Te agradezco que me hayas elegido como madrina".

Además, Costa fue consultada por su opinión sobre uno de los temas del momento: la red de corrupción de menores que involucró a Marcelo Corazza y a Jey Mammon. "Creo que nada bueno puede salir de esto. En lo único en lo que hay que pensar es en las víctimas", afirmó.

"No hay otra cosa. No me gusta dar opinión porque del otro lado puede haber alguien que sienta dolor y trato de ser respetuosa. Todos tenemos mierda al costado", sostuvo.