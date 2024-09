El jugador de la Selección argentina, Leandro Paredes estuvo de invitado en el living de Susana Giménez junto a Rodrigo De Paul, y durante la entrevista, la diva de los teléfonos metió la pata e hizo que el futbolista de Roma confirmara en su programa que será padre nuevamente . Ahora, c ompartió el tierno momento cuando se enteraron que se agranda la familia.

En un divertido intercambio, la rubia le consultó al ex – Boca si estaba casado y fue cuando mencionó la espera de un nuevo bebé. “Sí, no lo había contado todavía”, contestó con una sonrisa y un poco nervioso por haber trascendido la noticia que aún no había hecho pública.