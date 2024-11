"Desfigurada": así quedó Cecilia Bolocco después de un tratamiento facial

Se mostró "asustada" por las lesiones que quedaron después de tratarse una manchas en la cara: "Quedé con varias lesiones, me tengo que cuidar y no me puedo maquillar y no podré participar del Teletón".

Cecilia Bolocco se baja de la #Teleton2024 tras tratamiento por manchas en la piel: "Estaba muy asustada"

(Video IG stories) pic.twitter.com/yrbwJWFn0F — F L (@RucitaChascona) November 8, 2024

Finalmente, a pesar de que no estará en la gala solidaria, este viernes, sostuvo que estará apoyando igual: "Les pido, por favor, como todos los años que colaboren con el Teletón".

“Pero este es el llamado que he hecho durante tantos años, para esta magnífica obra. Ojalá se puedan sumar como siempre. Los amo”, concluyó sobre la jornada en el Teatro Teletón.

Sé tu también un soldado de la solidaridad Haz tu aporte y ayúdanos a seguir rehabilitando a niñas, niños y jóvenes, de Arica a Coyhaique #Teletón #Juntos #TodoslosDías pic.twitter.com/QeqM8hxs5F — Teletón Chile (@Teleton) November 9, 2024

El evento benéfico televisivo se realiza anualmente en ese país desde 1978. Por segundo año consecutivo esta edición 2024 tiene la jornada final en el anfiteatro de la Quinta Vergara en Viña del Mar.