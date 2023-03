Cecilia Bolocco reveló que padece una extraña enfermedad: "No estoy bien de salud"

La exmodelo y presentadora chilena Cecilia Bolocco, de 57 años, atraviesa una grave enfermedad . Así lo confesó la ex Miss Universo al momento de realizar un vivo en su cuenta de instagram. “No estoy bien de salud, no tengo tan bien las defensas" , aseguró.

Todo comenzó cuando una seguidora le preguntó: “Como estás de salud?”, a lo que la chilena contestó notablemente preocupada: “No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas… tengo neutropenia”, sostuvo sin dar más detalles y agregó: “Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa".

"A pesar de que tengo pocas defensas, no tengo nada de qué defenderme, pero estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy y estoy contenta y feliz”, sostuvo transmitiendo tranquilidad y optimismo.

La exmodelo fue noticia meses atrás por sus polémicas declaraciones en sus redes sociales cuando opinó sobre el exceso de peso y opinó: “Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? .

Declaraciones que le valieron el repudio de sus seguidores quienes la acusaron de “gordofóbica”, por lo que la diseñadora se vio obligada a retractarse y pedir disculpas públicas. Sin embargo volvió a referirse a este tema en sus redes al afirmar que había subido de peso en sus vacaciones: “La camisa es larga; una se la puede poner adentro. Tiene múltiples usos (...). Engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda. O no sé si eso, pero yo estoy feliz”, sentenció.

Qué es la neutropenia

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la neutropenia es una disminución en la cantidad de glóbulos blancos, la principal defensa del cuerpo contra las infecciones. Esta enfermedad es común después de recibir quimioterapia, aunque no es el caso de Cecilia Bolocco.