Desde Mar del Plata, Sol Pérez aprovechó la arena y posó en microbikini bicolor

La periodista sorprendió con su look en la playa al vestir una de las microbikinis del momento: un traje de baño bicolor y extra small. Desde la carpa del balneario se la pudo ver posando con un conjunto de dos piezas de base verde neón con azul Klein. Su outfit incluyó un corpiño simple de molde triangular y una bombacha diminuta, colaless y con tiras de ajuste en ambos lados de la cadera que se atan en forma de moño.

Sol Pérez microbikini bicolor Instagram

Para completar su look le sumó un par de lentes de sol opacos y rectangulares con vidrio total black. Sus fans dejaron miles de me gusta y comentarios, elogiando su look. Uno de los primeros elogios los recibió de su colega Flor Vigna, quien habló de su audaz estilo. Desde la costa aprovecha para compartir nuevos contenidos fitness y continuar con una de sus máximas pasiones que es tomar sol en la playa.

Sol Pérez microbikini bicolor

Sol Pérez microbikini bicolor Instagram

En Punta del Este, Nati Jota aprovechó el calor para una nueva microbikini tendencia

Nati Jota llamó la atención en Instagram al lucir una microbikini azul muy usada entre las famosas. La reconocida influencer sorprendió en sus redes sociales con un look muy audaz, confirmando su lugar como una de las figuras más destacadas en el mundo virtual. Con más de 2 millones de seguidores, es una de las referentes fashionistas más importantes de nuestro país y marca tendencia con cada uno de sus trajes de baño.

La conductora de "Sería Increible" en la plataforma de streaming Olga, lució una microbikini en color azul en uno de sus descansos. El conjunto de dos piezas incluyó un un corpiño estilo top escotado con breteles para la parte superior, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless ultra cavada. Completando su look, optó por llevar el pelo suelto con ondas naturales y le sumó unos elegantes anteojos de sol de marco negro mientras disfrutaba de una tarde de sol en una cómoda reposera en la playa.

Nati jota microbikini Instagram

Nati Jota impuso su estilo en su última publicación e historia en su cuenta de Instagram y sus seguidores reaccionaron. Dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y su trabajo en la playa, en donde se encuentra realizando transmisiones para el canal de streaming para el que trabaja.