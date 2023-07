Desde Ibiza, Zaira Nara se mostró con una microbikini negra que es furor por su particular diseño

Zaira Nara marcó tendencia desde Ibiza con una microbikini negra. La modelo lució esta prenda en estas famosas playas españolas, mientras que hace pocos días estuvo en Tailandia participando de un evento organizado por Pandora junto a otras famosas como Pampita. Para este día bajo el sol eligió un traje de baño de marca Mono Fuk con un particular diseño que llamó la atención por la originalidad y por la llamativa presencia que impone. Además le agregó a su look de verano unos lentes de sol y varias pulseras plateadas.

Zaira Nara Microbikini Instagram

Miles de seguidores le dejaron “me gusta” y comentarios elogiando su estilo y su presencia en la publicación que subió a sus redes sociales. La modelo además se mostró contenta por su hermana, Wanda Nara, quien ganó un Martin Fierro el último fin de semana.

Zaira Nara Microbikini Instagram

Catherine Fulop recordó su viaje a Punta Cana donde lució una microbikini furor a la orilla del mar

Catherine Fulop recordó el verano en su cuenta de Instagram y subió una foto de su viaje a la playa, en donde lució una microbikini negra que marcó tendencia. La actriz se trasladó en el verano a Punta Cana, donde aprovechó las altas temperaturas para lucir algunos de sus trajes de baño favoritos.

La también conductora publicó en su cuenta de Instagram algunas de estas fotos en donde se la pudo ver posando con un conjunto que consistió en un corpiño con tiras y argollas en color naranja. Además, le sumó a su look un culotteles del mismo color y un maquillaje estilo natural.

Ante la ola de frío, que está cubriendo Buenos Aires, la actriz recordó su paso por las playas caribeñas, en donde durante todo el tiempo que duró su viaje fue subiendo a su perfil en esta red social distintas fotos con su familia luciendo algunas de sus mallas de su colección.

Catherine Fulop Microbikini Instagram

“Valórenme porque no les voy a durar toda la vida”, escribió Catherine Fulop en su publicación, en donde sus seguidores le dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios, elogiando su look y el paisaje de la playa en donde había decidido descansar. Además, dejó como recomendación que es un buen momento para comprar estos trajes de baño debido a la temporada de invierno.