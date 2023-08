Depp vs. Heard: llega a Netflix el documental sobre el juicio más mediático de los últimos tiempos

Depp vs. Heard examina el caso de difamación que capturó la atención del mundo.

Depp vs. Heard se trata de un proyecto documental producido por Bitachon 365 junto con Empress Films, distribuido por Channel 4 Television Corporation y Netflix. Está basado en el enfrentamiento legal, con más repercusión del 2022, entre las reconocidas estrellas del cine Johnny Depp y Amber Heard. Claro que este juicio fue seguido en todo el mundo y de allí, por su repercusión, se han generado más de un documental y ahora llega la versión del grande de la N.

Para los que no pudieron verlo, el documental abarca la disputa desde los comienzos en 2016 hasta el fallo final a favor de Depp, indicado por la corte en junio del 2022. Y es que este suceso pasó por varias etapas. Por momentos, la gente pudo verse interpelada más por un personaje que por otro y supo traspasar las barreras judiciales. Colmó las pantallas de diversos medios de comunicación, logró ser tendencia, el primer juicio con transmisión en TikTok y hasta llegó a convertirse en miles de memes que recorrieron internet.

Depp vs. Heard examina el infame caso de difamación que capturó la atención del mundo como el primer juicio de TikTok y cuestiona la naturaleza de la verdad y el papel que desempeña en nuestra sociedad moderna.

Depp v. Heard | Official Trailer | Netflix

El documental cuenta con una temporada de solo tres episodios. Cada capítulo hará foco en momentos cruciales del juicio y se titulan de la siguiente manera: Truth on Trial, Breaking the Internet y The Viral Verdict, éste último basado principalmente en la influencia del público sobre el veredicto final.

Además, no solo navegará las profundidades y detalles de este proceso judicial que duró aproximadamente seis años, sino que hará hincapié en su trascendencia y en el punto de partida que tomaron los seguidores del caso y las repercusiones que eso generó.



El 16 de agosto llega esta producción a Netflix. A qué hora se estrena el documental:

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 2:00 a.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 3:00 a.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 4:00 a.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5:00 a.m.

