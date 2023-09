De qué trata Ehrengard: El arte de la seducción, una de las películas del momento de Netflix

Tiene una duración de 94 minutos y está bajo la dirección de Bille August y guion de Anders Frithiof August y Jacob Jørgensen. Este film es un proyecto ambicioso que le llevó 10 años terminar.

En el reino de cuento de hadas de Babenhausen, la búsqueda de un heredero por parte del monarca conduce a un escándalo y a una separación dentro de la familia real.

El conflicto se dispara porque el pintor y seductor Cazotte se enamora de Ehrengard, cuya familia, estricta y militar, se resiste incluso a que él la plasme en un cuadro.

Entonces, Cazotte y la Duquesa de Babenhausen harán un pacto. Ella hará todo a su alcance para lograr que él tenga un affair con Ehrengard si él le enseña a su hijo el arte de la seducción para que pueda casarse y heredar el trono: se lo disputan unos familiares ambiciosos.

Es así como un experto en amor termina involucrado en un lío y en un romance inesperado.

Ehrengard: The Art of Seduction | Official Trailer | Netflix