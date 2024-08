De qué se trata Wyatt Earp y la guerra de los cowboys, la serie estreno de Netflix basada en un caso real

Este docudrama revive la legendaria rivalidad entre Wyatt Earp e Ike Clanton con recreaciones vívidas y detalladas, llevándonos al epicentro del tiroteo de O.K. Corral, un evento crucial que marcó una era en la historia del Viejo Oeste.

La serie combina dramatización histórica con análisis en profundidad, ofreciendo una mirada intensa a la confrontación entre el famoso sheriff y el infame forajido, y cómo su enfrentamiento encapsuló la tensión y el conflicto de una época turbulenta.

Embed - Wyatt Earp and The Cowboy War | Trailer OFFICIAL (2024) Subtitulado ESPAÑOL