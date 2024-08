Cuál es la nueva serie de Netflix basada en un caso real sobre un histórico duelo de cowboys

Hablamos de Wyatt Earp y la guerra de los cowboys, una docuserie que fusiona dramatización histórica con análisis en profundidad, brindando una mirada subjetiva de a la pelea entre el famoso sheriff y el indigno delincuente, y cómo su disputa evidenció la tensión y el conflicto de una época turbia.

La legendaria disputa entre Wyatt Earp y Ike Clanton se desenvuelve a través de recreaciones vívidas en este docudrama realista sobre un tiroteo que definió una era, describe la sinopsis oficial.

