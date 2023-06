De qué se trata "Una imagen para creer", la película tendencia en Netflix que sigue en el Top 3

Una imagen para creer (Make Me Believe en inglés o Sen Inandir en turco), dirigida por Evren Karabiyik Günaydin y Murat Saraçoglu, trata sobre dos jovenes que se conocen de la infancia y se reencuentran años después. Pero lo que parece ser una coincidencia no lo es, ya que todo está planeado por las abuelas de ambos que quieren unirlos.

Sinopsis de Una imagen para creer, la comedia romántica turca que es tendencia en Netflix

De acuerdo a la sinopsis oficial de la comedia romántica turca que es tendencia en Netflix, en Una imagen para creer, "unas entrometidas abuelitas engañan a sus nietos adultos para que se reencuentren, lo que reaviva una vieja llama y hace resurgir conflictos del pasado”.

Tráiler de Una imagen para creer

Embed

Reparto de Una imagen para creer