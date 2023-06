Cuál es la comedia romántica turca que es furor en Netflix y está en el Top 3 semanal

Una imagen para creer (Make Me Believe en inglés o Sen Inandir en turco), dirigida por Evren Karabiyik Günaydin y Murat Saraçoglu, trata sobre una mujer y un hombre que se conocieron de pequeños y sus caminos vuelven a cruzarse de adultos. Pero su encuentro no es una coincidencia, sino que sus respectivas abuelas están jugando a cupido.