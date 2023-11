De qué se trata Scott Pilgrim Takes Off, la nostálgica serie en formato animé que llegó a Netflix

Los fans lo estaban esperando: el elenco principal de la película “Scott Pilgrim vs. the World” vuelve a escena a interpretar a los épicos personajes en esta nueva adaptación de la franquicia.

La serie animé de Netflix “Scott Pilgrim Takes Off” (en español: “Scott Pilgrim da el salto”) es uno de los proyectos más ansiados por los fanáticos de la película “Scott Pilgrim vs. the World” (”Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños”). Tras bastantes años de peticiones y expectativas, los cómics de Bryan Lee O'Malley dieron un salto evolutivo a un guión que logró ganarse el corazón de millones de fans alrededor del mundo.