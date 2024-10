De qué se trata De noche con el diablo, la película de terror que llegó a Netflix y tiene muy buenas críticas

De Noche con el Diablo, dirigida por Colin y Cameron Cairnes, se adentra en una narrativa inquietante y absorbente, ambientada en la atmósfera espeluznante de una noche de Halloween de los años setenta.

Late Night with the Devil ha logrado consolidarse como una de las películas de terror más destacadas en los últimos años gracias a su narrativa bien estructurada y su enfoque cautivador.

La historia sigue a Jack Delroy, un presentador que, en la década de 1970, disfrutó de la fama gracias a su programa de entretenimiento Night Owls with Jack Delroy. En octubre de 1977, se embarca en un especial de Halloween que promete ser inolvidable, sin imaginar que está a punto de liberar fuerzas malignas en los hogares de Estados Unidos.

Aunque la producción se presenta como pura ficción, el Culte Du Grove, una organización central en la trama, está inspirada en el verdadero Bohemian Grove, un grupo elitista que ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración. Esta mezcla de elementos ficticios y referencias a la realidad añade un nivel adicional de inquietud, generando un ambiente de tensión y misterio que se adentra en lo desconocido.

Con un enfoque innovador, la película promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos, fusionando la tensión con un estilo visual evocador de la época.

