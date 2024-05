De qué se trata Ni en tus sueños, la comedia que está entre las más elegidas del momento en Netflix

Generalmente, Netflix sorprende a sus suscriptores con el estreno de producciones originales exclusivas para su plataforma. No obstante, su catálogo también tiene espacio para algunas cintas que gozaron de cierto éxito hace varios años y, a través del servicio pochoclero cuentan con la oportunidad de impactar a un nuevo público. Ese es el caso de Ni en tus sueños que se lanzó originalmente en el año 2010 y que, para sorpresa de muchos, hoy en día es parte del Top 10 de largometrajes más vistos.

Titulada en su idioma original como She’s Out of My League, este guion marcó el debut en la dirección de Jim Field Smith, quien luego estaría a cargo de la cinta Butter (2011) y la creación de la emotiva serie Hijack.