De qué se trata Mindfulness, la serie sobre un abogado que defiende mafiosos que llegó a Netflix

La dirección está a cargo de Martina Plura, Max Zähle y Boris Kunz, con producción de Jan Ehlert y Nina Viktoria. En el tráiler de casi dos minutos de “Mindfulness para asesinos”, se observa a Björn meditando en el bosque mientras se repite a sí mismo: “No soy una persona violenta; de hecho, jamás me he visto envuelto en una pelea en toda mi vida. La primera vez que maté a alguien tenía 42 años”.