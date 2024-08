De qué se trata La reina de la montaña: Lhakpa Sherpa y la cumbre del Everest, el nuevo documental de Netflix

Este documental busca ir más allá del alpinismo, explorando la cultura nepalí a través de la vida de Lhakpa Sherpa.

Nos compartirá historias de su infancia, nos presentará a su familia en Estados Unidos y, finalmente, nos llevará a acompañarla en su ascensión al Everest.

Este emblemático pico ha sido conquistado por esta escaladora de renombre mundial, quien en 2016 se convirtió en la primera mujer nepalí en alcanzar y descender la cima de la montaña.

Embed - Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa | Official Trailer | Netflix