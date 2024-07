De qué se trata la miniserie El caso Yara Gambirasio: Más allá de toda duda razonable, el crimen que es tendencia en Netflix

La historia de un asesinato por el que las autoridades invirtieron tres millones de euros. Una infidelidad, 18 mil análisis de ADN y un sospechoso que no encaja en el perfil: la trama del brutal delito que conmocionó a Italia.

Netflix no para de sorprendernos con sus nuevas incorporaciones al catálogo más buscado por los usuarios . La gran N roja estrenó hace poco una miniserie impactante , El caso Yara Gambirasio: Más allá de toda duda razonable , un lanzamiento que está haciendo furor .

Basada en una infidelidad , 18 mil análisis de ADN y un sospechoso que no encaja con el perfil : la trama del brutal delito que conmocionó a Italia . Todo crimen tiene un comienzo . Cuando se engendra al asesino que lo cometerá es que empieza a tejerse la tragedia . Ésta, que terminó con el brutal asesinato de la adolescente de 13 años en 2010 , comenzó el día en que la italiana Ester Arzuffi cedió a la pasión y, a espaldas de su marido , mantuvo relaciones sexuales con un amante ocasional .

Esa tarde quedó embarazada de gemelos. Cuando se enteró, optó por no preguntarse de quién eran, le adjudicó la gestación a su esposo. Era un secreto que jamás pensaba revelar. Hasta que, décadas después, un terrible asesinato sacó a relucir aquella infidelidad tan bien guardada y la genética tuvo la última palabra. Te contamos más detalles de esta trama que no te permitirá pararte del sillón y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de El caso Yara Gambirasio: Más allá de toda duda razonable, el estreno furor de Netflix

La serie documental explora en profundidad el caso de Yara Gambirasio, una joven italiana de 13 años que desapareció en noviembre de 2010 en la ciudad de Brembate di Sopra. A través de entrevistas con familiares, amigos, investigadores y expertos legales, la serie reconstruye los eventos que llevaron a su trágico asesinato y la posterior investigación.

Se muestra el arduo trabajo policial para resolver el crimen, enfatizando el uso innovador de la genética forense que finalmente llevó a la captura del asesino, Massimo Giuseppe Bossetti, un trabajador de la construcción sin antecedentes penales que fue identificado gracias a un minucioso análisis de ADN.

Tráiler de El caso Yara Gambirasio: Más allá de toda duda razonable

Reparto de El caso Yara Gambirasio: Más allá de toda duda razonable

El reparto de esta miniserie documental está realizada a través de una recopilación de entrevistas realizadas a familiares, amigos, investigadores y expertos policiales que hicieron posible la revelación de este brutal asesinato en Italia.