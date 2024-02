De qué se trata In The Earth, la película de terror que te dejará pensando

In The Earth, la película de terror que te dejará pensando y que es furor en Netflix

Netflix sumó a su catálogo una nueva película de terror que, aseguran, te dejará pensando. Se trata de In The Earth una ficción en donde un científico y un explorador se meten en un bosque para realizar diversas pruebas de rutina con su equipo de trabajo con un sólo objetivo, conseguir una cura para un virus devastador.

Sinopsis de In The Earth, la película terrorífica sci-fi que llegó a Netflix

"Un científico se adentra en el bosque para encontrar a una colega desaparecida, pero su búsqueda se torna espeluznante cuando descubre el inesperado lado oscuro de la naturaleza", describe la sinopsis oficial de Netflix.

En cuanto a la critica especializada, el registro fue positivo. Por un lado, el medio The Guardian manifestó: "Un soplo de aire fresco y aterrador de Ben Wheatley (...) 'In The Earth' combina el humor y el terror de una manera tremendamente embaucadora (…) Puntuación: (sobre 5)". Por su lado, la prensa de Variety opinó: "Al final decepciona bastante (...) La película está en línea con el caos que suele ofrecer Wheatley (...) Se parece a la pandemia, infectando nuestros cerebros con ideas enfermizas".

Tráiler de In The Earth

Reparto de In The Earth

El reparto de In The Earth está integrado por: