De qué se trata Her, la película de Netflix que tiene todo para convertirse en tu favorita

Her es una de las películas más exitosas disponibles en Netflix.

Se trata de "Her" ("Ella" en castellano), una película estrenada en 2013 con 126 minutos de duración bajo dirección y guion de Spike Jonze.

En Los Ángeles, un escritor desanimado desarrolla una especial relación amorosa con el sistema operativo de su computadora, una intuitiva y sensible entidad llamada Samantha.

En un futuro cercano, Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse que trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras personas, compra un día un nuevo sistema operativo basado en el modelo de Inteligencia Artificial, diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario.

Para su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo.

Her Netflix

Sinopsis de Her, la película de Netflix que todos miran

Situada en Los Ángeles en un futuro cercano, "Ella" es la historia de Theodore (Joaquin Phoenix), un hombre complejo y sensible que vive de escribir conmovedoras cartas personales para los demás.

Con el corazón roto después de haber terminado una larga relación, queda fascinado con un nuevo, avanzado sistema operativo, que promete ser una única entidad intuitiva y con razonamiento propio.

Apenas la instaló, él ya estaba encantado de conocer a "Samantha", una brillante voz femenina (Scarlett Johansson) quien es perspicaz, sensible y sorprendentemente divertida. Mientras los deseos y necesidades de ambos crecen, su amistad se transforma en un eventual y mutuo amor.

De la singular perspectiva del realizador nominado al Oscar, Spike Jonze, llega "Ella", una original historia de amor que explora la evolucionada naturaleza y riesgos de la intimidad en el mundo moderno.

Escrita y dirigida por Jonze, este drama romántico es protagonizado por el nominado al Oscar Joaquin Phoenix ("The Master," "Walk the Line," "Gladiator"), la nominada al Oscar Amy Adams ("The Master," "Doubt"), la nominada al Oscar Rooney Mara ("La Chica del Dragón Tatuado), Olivia Wilde, y Scarlett Johansson.

Tráiler de Her

Ella - Tráiler #1 subtitulado

Reparto de Her

El elenco de Her está conformado por los actores y actrices: