De qué se trata El problema de los 3 cuerpos, la nueva serie furor en Netflix de los creadores de Game Of Thrones

Además de sumar nuevos títulos y opciones magnéticas, Netflix sube la apuesta con un lanzamiento épico, craneado por los creadores de "Game of thrones" . La serie ya es furor y sigue un escenario científico que se ve sacudido por una alarmante ola de misteriosos suicidios ,. ¿Porque es urgente resolver este misterio ? porque de ello, depende la salvación del planeta. ¿Empezamos?

Adaptada de la trilogía de novelas de la autora china Cixin Liu, esta producción de ciencia ficción, posee un guión intenso que pone foco en el concepto y no tanto en los protagonistas. El misterio llevará a uno de los personajes principales y compañía a los lugares más insólitos: un misterioso videojuego de realidad virtual, flashbacks de la China revolucionaria, multimillonarios densos y cultos de religión.

Estamos hablando de El problema de los 3 cuerpos, la nueva serie de la N roja que también tiene la adictiva esencia de las primeras temporadas de "Juego de tronos", cortesía sus creadores David Benioff y D.B. Weiss: un universo inmersivo con valor de producción único, una red de conflictos individuales y una amenaza existencial que marcha rítmicamente hacia los protagonistas.

El problema de los tres cuerpos

Sinopsis de El problema de los 3 cuerpos, la nueva serie que con 8 capítulos ya es furor en Netflix

Una decisión tomada en China en los años 60 trasciende el tiempo y el espacio, obligando a unos científicos a afrontar la peor amenaza para la humanidad en el presente. (FILMAFFINITY).

Con respecto a la crítica especializada el diario El Periódico expresó: "Hace honor a la imaginación desatada de Cixin Liu (...) sus creadores (...) se preocupan por lograr poner en imágenes muchas grandes invenciones del autor chino (...) se esfuerzan en mostrarnos lo nunca visto. (...) Puntuación: (sobre 5)" . Por otro lado, el medio The Guardian manifestó: "Los creadores de 'Game of Thrones' lo han vuelto a hacer (...) No contentos con convertir unas novelas casi imposibles de filmar en una gran serie, han repetido el truco con esta serie de ciencia ficción profundamente compleja (...) Puntuación: (sobre 5)"

Tráiler de El problema de los 3 cuerpos

Reparto de El problema de los 3 cuerpos