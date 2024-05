De qué se trata Barbarian, la terrorífica película llena de suspenso que es tendencia en Netflix

La plataforma de la N roja es el streaming líder por la cantidad de contenido visual con el que cuenta y también por el gran número de suscriptores que maneja. Así y todo siempre fue criticada por no contar con buenos guiones del género de terror. Los ejecutivos de Netflix se hicieron cargo el viernes pasado llegó Barbarian, una opción que ya es tendencia entre la audiencia. ¿De qué se trata?