De qué se trata Abducción extraterrestre en Manhattan, la miniserie que estrenó Netflix y sorprende con su caso real

Netflix no para de sorprendernos con sus innumerables incorporaciones de series y películas a su brillante catálogo . Asimismo, ha aumentado notablemente la cantidad de usuarios y suscriptores a esta popular plataforma de streaming para poder disfrutar de las distintas producciones.

Sinopsis de Abducción extraterrestre en Manhattan, la miniserie de un caso real de Netflix

Una mujer de Manhattan afirma haber sido abducida por seres extraterrestres en su propio hogar. A través de entrevistas, imágenes y recreaciones, la serie presenta los detalles de su historia: una noche común que se transforma en un aterrador encuentro con lo inexplicable.

La protagonista cuenta los extraños fenómenos que experimentó, desde luces brillantes hasta una sensación de parálisis y pérdida de tiempo.

abduccion-extraterrestre-en-manhattan.jpg

Tráiler de Abducción extraterrestre en Manhattan

Embed - The Manhattan Alien Abduction | Official Trailer | Netflix

Qué está pasando con la protagonista de Abducción extraterrestre en Manhattan

Una neoyorquina, madre de dos hijos, que compartió su controvertida historia de una supuesta abducción extraterrestre en su apartamento en el centro, asegura que Netflix la retrata como una fabuladora en una próxima serie documental.

Linda Napolitano, quien inicialmente contó su experiencia bajo el seudónimo de Linda Cortile, afirma que en la madrugada del 30 de noviembre de 1989 fue secuestrada por tres seres grises y bípedos que la sacaron de la ventana de su apartamento en el piso 12 mediante un rayo de luz azul. Según Napolitano, estos extraterrestres la elevaron hasta una nave de color naranja rojizo que luego se dirigió rápidamente hacia el puente de Brooklyn.

Budd Hopkins, el fallecido artista e investigador de ovnis, defendió la historia de Napolitano en su libro de 1997, Witnessed: The True Story of the Brooklyn Bridge, lo que generó gran interés y, como era de esperar, también escepticismo. Hopkins afirmó que su convicción aumentó tras recibir una carta de dos guardaespaldas que aseguraban haber estado protegiendo a un “líder mundial” anónimo cuando vieron a una mujer flotando en el cielo dentro de una nave extraterrestre. Más de 20 testigos adicionales afirmaron haber presenciado también el supuesto secuestro de Napolitano.

Ahora, Napolitano, de 77 años, intentó impedir que Netflix publique su versión del supuesto incidente, Abducción extraterrestre en Manhattan. Según una impactante demanda obtenida por The Independent, Linda alega que en la serie, se muestra una postura escéptica y se examina cómo “engañó a Hopkins” en lugar de creer en sus afirmaciones.

En su demanda, la presunta víctima de abducción sostiene que la han retratado como una “villana” para crear controversia y conflicto, en una narrativa que, según ella, la expondrá a la “vergüenza y el ridículo” y dañará su reputación de persona honesta que sufrió el secuestro. Alega que “solo” aceptó participar en el documental para que su experiencia se contara con veracidad por primera vez.