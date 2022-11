David Guetta regresa a la Argentina en 2023: dónde y cuándo será

david guetta.jpg

El músico francés cuenta con dos premios Grammy en su poder y este año sumo nuevos hits: su reelaboración de Satisfaction, con Benny Benassi, y el éxito comercial Don't You Worry, con Black Eyed Peas y Shakira.

Las entradas del concierto estarán a la venta el 28 de noviembre a las 10:00hs a través de la pagina del Movistar Arena. Aún no hay información oficial acerca de l precio.

Quién es David Guetta

Se inició como DJ en varias discotecas durante los 80 y los 90, antes de fundar Gum Productions y lanzar el que sería su primer álbum: Just a Little More Love en 2002.

Años más tarde llegarían Guetta Blaster en 2004, Pop Life en 2007, el exitoso disco One love en 2009, el cual incluye los sencillos When love takes over, junto a Kelly Rowland, lo que le valió para ganar un Grammy y ganar el éxito en todo el mundo , vendiendo más de 5,5 millones de copias en todo el mundo.

Algunos de sus temas más reconocidos fueron de Love is Gone, The World Is Mine, Sexy Bich, Titanium, Memories, entre otros.