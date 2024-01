Cuál es la trama de Bajo el sol de la Toscana, la romántica película furor en Netflix

Under the Tuscan Sun (título original), aborda un guión que adapta la novela homónima de Frances Mayes y a lo largo de su narrativa se puede respirar la esencia "tana". La filmación, muestra tradiciones del país europeo como la recolección de la aceituna, el festival medieval del lanzamiento de banderas o los mercados callejeros.

BAJO EL SOL DE LA TOSCANA

Además de tratarse de un pintoresco relato, el largometraje exhibe la región de La Toscana, una de las zonas italianas más apreciadas por su producción vinícola. Además, es uno de los principales paseos turísticos de toda Italia y una cuna cinematográfica, con numerosos títulos filmados en sus escenarios.

Según la página de Internet Rotten Tomatoes, Bajo el Sol de la Toscana recibió un 62% de comentarios positivos, llegando a la siguiente conclusión: "Aunque es tópica y superficial "Bajo el sol de la toscana" se beneficia de una estupenda y vibrante interpretación de Diane Lane".

BAJO EL SOL DE LA TOSCANA

La opinión de la crítica especializada de The Washington Post sentenció: "Los clichés se disipan ante el puro entretenimiento de todo el conjunto". Mientras que el medio estadounidense The New Yorker declaró: "Esta película, aunque es plenamente agradable, no tiene un gran guion."

Es interesante tener en cuenta que el film, disponible en streaming desde el 2 de enero, logró recaudar 43 millones de dólares en Estados Unidos y 59 millones a nivel internacional.

La comedia ya conquistó el corazón de muchos usuarios de la plataforma de la N rojiza. ¿Te la vas a perder?

BAJO EL SOL DE LA TOSCANA

Sinopsis de Bajo el sol de la Toscana, la película que llegó a Netflix y es tendencia

La sinopsis oficial de la N mayúscula reza: Una escritora estadounidense que sale de un amargo divorcio compra una casa venida a menos mientras viaja por la Toscana. Ahora deberá arreglarla, junto con su corazón.

Frances Mayes (Diane Lane) es una escritora norteamericana de 35 años cuyo reciente divorcio la ha inmerso en una profunda depresión que le imposibilita poder escribir. Su mejor amiga, Patti (Sandra Oh), preocupada por su actitud, le regala un viaje de diez días a la hermosa Toscana italiana para levantarle el ánimo.

Una vez allí, se encapricha con una finca en ruinas y decide comprarla. La casa necesita muchas reformas pero ella está decidida a restaurarla y empezar una nueva vida. A medida que se va acomodando su nuevo hogar, Frances hará nuevas amistades, descubrirá las costumbres regionales, se descubrirá a sí misma y confirmará que el destino le depara aún muchas sorpresas.

Tráiler de Bajo el sol de la Toscana

Embed - Kitustrailers: BAJO EL SOL DE LA TOSCANA (Trailer en español)

Reparto de Bajo el sol de la Toscana