Cuál es la trama de El amor vuelve a casa, la miniserie coreana con nuevos capítulos en Netflix que es lo más visto

El K-drama craneado por Kim Young-yoon (“My Secret Romance”) y dirigido por Kim Da-ye (“Salon De Nabi”) tiene a Ji Jin-hee, Kim Ji-soo, Son Na-eun y Choi Min-ho como intérpretes protagonistas. Se estrenó el sábado 10 de agosto de 2024 en Netflix y en JTBC y los episodios se darán a conocer los sábados y domingos hasta el 15 de septiembre de este año.

Byun Moo Jin, un competitivo hombre de negocios, dejo que sus negocios arruinados se interpusieran en el camino de su familia, lo que generó que lo apartaran y que su esposa, Geum Ae Yeon, se divorciara de él. Años después, sus hijos, Mi Rae y Hyun Jae, ya son adultos. Habiendo visto a su madre luchando sola para darles de comer y criarlos, ambos se sintieron duramente afectados, con Mi Rae decidida a ser una persona en quien su madre pueda contar, mientras que Hyun Jae creció como el rebelde de la familia.

Sus vidas se ven atravesadas por el caos cuando Moo Jin irrumpe, y devela que ahora es el dueño del edificio donde viven y desea juntarse con su exesposa. Sin embargo, Mi Rae se opone con dureza a esto. Mientras tanto, Hyun Jae no podría estar más feliz con la búsqueda de su padre de rearmar la familia que alguna vez fueron.

Embed - Romance in the House | Official Trailer | Netflix