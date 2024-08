Cuál es la película con un lazo familiar fuera de lo común y con su comedia está dando que hablar en Netflix

Netflix no para de sorprendernos con su ampliación del catálogo de series y películas . Agosto 2024 , es un mes con muchos estrenos que son un entretenimiento garantizado para toda la familia y, a su vez, para todos los gustos .

Sinopsis de El abuelo y Kid, la película del momento en Netflix

Según Joel Torre, uno de los protagonistas, se trata de una historia sencilla. “Con la fuerza de la historia y del guión, hay que decir que sí. No es tan fácil contar una historia muy simple. Dios mío, hay belleza en la sencillez. Y eso es lo que engancha al proyecto”, explicó y continuó: “Esta es una historia familiar no por sangre sino por afinidad. Así que es una historia de amor familiar”.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El abuelo y Kid”, un estafador se dedica a engañar a los ricos, acompañado del niño que crió. Pero su inseparable lazo podría romperse ante una oportunidad que le cambiaría la vida al pequeño.

En el tráiler se aprecia que el abuelo se esfuerza por darle una buena vida al pequeño, además lo prepara para sobrevivir en las calles. No obstante, el niño no asiste a la escuela y aún no sabe leer. Un accidente cambiará la perspectiva del hombre mayor.

Tráiler de El abuelo y Kid

Reparto de El abuelo y Kid

Los actores y personajes de esta producción filipina son:

Joel Torre como el abuelo

como Euwenn Mikael Aleta como Kid

como Shaina Magdayao

Iza Calzado

Nico Antonio

Meryll Soriano

Juan Karlos Labajo

Luka Sero

Joem Bascon

Markki Stroem

Alfred Vargas

