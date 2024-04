Cuál es la película romántica que es tendencia en Netflix y muchos dicen que te romperá el corazón

Shane ya no quiere atravesar más la lucha de su cuerpo de un tratamiento que no le da esperanza. Por eso, viaja con los dos hombres más importantes de su vida, con el fin de cumplir algunos deseos pendientes.

Estamos hablando de El Viaje (The Journey) como se le conoce en inglés), uno de los últimos títulos que se sumaron a la plataforma de la N roja, que se encuentra disponible doblada al español y que fue creada por RC Delos Reyes. Sigue la historia de una mujer que, ante que un cáncer que vuelve, elige evitar la quimio y viajar por Tasmania con su esposo y su mejor amigo para cumplir su lista de deseos más profundos.

Diseño sin título - 2024-04-19T090500.570.png

Sinopsis de El viaje, la romántica película que estrenó Netflix

La sinopsis de Netflix reza: “Ante un cáncer que vuelve, una mujer elige evitar la quimio y viajar por Tasmania con su esposo y su mejor amigo para cumplir su lista de deseos”.

Shane ya no quiere atravesar más la lucha de su cuerpo de un tratamiento que no le da un futuro. Por eso, viaja con los dos hombres más importantes de su vida, con el fin de cumplir algunos deseos pendientes. Y es que, en el mundo moderno, la gente anda tan ocupada que no frena para ver las cosas que suelen ser más esenciales. Cuando cae la catástrofe encima, a veces es demasiado tarde para registrar lo que sentimos en el fondo de nuestro corazón.

A pesar del preocupante diagnóstico, Shante todavía cuenta con la chance de irse del mundo con algunas experiencias que siempre soñó antes de la enfermedad. Este recorrido, sin embargo, cambiará algo más en ella y en su esposo y su mejor amigo. Un momento para lagrimear y muchos pañuelitos se esperan para el final de esta sensible producción.

Tráiler de El viaje

Embed - El viaje (Clip) | Tráiler en Español | Netflix

Reparto de El viaje