Cuál es la mirada de Cómo se convirtieron en capos de la mafia, el documental de Netflix que te llamará la atención

La fórmula es exitosa: un poco de delitos reales y otro poco de asesinatos vívidos y los espectadores no dudan en darle play al control. El guión muestra grandes anécdotas experimentadas por los mafiosos principales así como también turbios contextos donde hay muertes involucradas.

Explorando los orígenes del crimen organizado, la nueva y movilizante serie da a conocer detalles fascinantes sobre los grandes líderes del hampa (conjunto de personas que viven de forma marginal accionando de manera ilegal de manera continua). ¿Pero qué es lo que hace atractivo el género de las mafias? Es evidente que la presencia de ciertas piezas como el análisis de personalidades oscuras son un gran elemento para atrapar la atención del público.

La producción se entrelaza a una lista de films de tono satírico producidos por Citizen Jones y Estuary Films, en los que se incluyen Cómo se convirtieron en tiranos y Cómo se convirtieron en líderes de sectas. El estreno fue el 14 de noviembre y no podes perderte esta terrorífica propuesta.

La sinopsis oficial de la plataforma de streaming dice: Cómo se convirtieron en capos de la mafia es una serie documental que analiza a modo de guía didáctica y satírica el ascenso y la caída de los capos mafiosos más famosos de la historia y cuáles fueron las estrategias que usaron para triunfar. Desde sembrar el terror hasta cubrir huellas, las tácticas de estos seis famosos capos de la mafia alimentan este atrevido manual.

