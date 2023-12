Cuál es la miniserie de Netflix sobre la Segunda Guerra Mundial que llegó rápidamente al Top 10

De qué se trata Viejos, la terrorífica película que es tendencia en Netflix y no te dejará tranquilo

Estamos hablando de “La II Guerra Mundial desde el frente” (World War II: From the Frontlines), una producción que se fundamenta en combates reales a través de las experiencias de supervivientes.

Dirigida por Rob Coldstream y protagonizada por John Boyega resulta prometedora para aquellas personas que buscan salir de la ficción y desean conocer una historia envolvente e impactante. La filmación del marcial evento sigue la narrativa de otros guiones documentales sobre la Segunda Guerra Mundial en Netflix: Five Came Back (2017), El código enigma (2014), y No dejes de mirarme (2018), entre otras.

La II Guerra Mundial desde el frente

Sinopsis de La II Guerra Mundial desde el frente, la nueva miniserie que es furor en Netflix

La trama gira en torno a un soldado, interpretado por el actor John Boyega, que se involucra en una de las luchas más épicas de la historia: la Segunda Guerra Mundial. Desde los primeros momentos de tensión en Europa hasta la rendición final de las potencias, la pieza audiovisual pone el foco en las experiencias de aquellos que vivieron aquel suceso histórico en primera persona y se enfrentaron a ese complejo contexto de vida o muerte.

A través de vívidas imágenes documentadas y la perspectiva de ambos lados del conflicto, esta serie muestra la II Guerra Mundial como nunca antes.

Tráiler de La II Guerra Mundial desde el frente

Embed - World War II: From the Frontlines | Official Trailer | Netflix

Cuáles son los capítulos de La II Guerra Mundial desde el frente