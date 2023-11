Cuál es la miniserie dramática que es furor en Netflix y te dejará sobresaltado de principio a fin

Los estrenos de fin de año de Netflix no dejan de generar impacto en los espectadores preparados con los pochoclos en el microondas . En esta oportunidad, llega a la plataforma de streaming “Una familia normal”, una turbia producción basada en la famosa novela de un reconocido autor oriundo de Suecia, Mattias Edvardsson.

La novela de Mattias Edvardsson "Una familia normal" (”A Nearly Normal Family’), se lanzó en 2021, vendió 550 mil ejemplares en más de 30 naciones y fue un rotundo éxito tanto entre lectores como críticos, recomendado incluso por The New York Times como una lectura necesaria, sobresaltando su tono neurótico enfocado en la psiquis de los personajes.

El autor emocionado dijo: “Es un sueño hecho realidad ver mi libro cobrar vida como serie de Netflix. El guión es muy sólido y Per Hanefjord es un director fantástico, y al que le apasiona la historia”.

La narrativa del film, dividida en seis episodios, implora los contratiempos fraternales y los enigmas que se esconden en un contexto supuestamente rutinario y tranquilo. El libreto- como la novela- es además, un thriller psicológico que se adentra en la vida de un suburbio donde la serenidad se ve interrumpida por secretos e intrigas del pasado.

Per Hanefjord, conocido por trabajos como Los crímenes de Fjällbacka y El hijo maldito comandó la dirección de la película y la adaptación fue escrita por Anna Platt y Hans Jörnlind.

Sinopsis de Una familia normal, la miniserie que es tendencia en Netflix tras su estreno

“La familia Sandell es una familia normal formada por el sacerdote Adam, la abogada Ulrika y su hija Stella, de 19 años. Viven una vida irreprochable en un pulido suburbio residencial a las afueras de Lund”, reza la sinopsis oficial de ‘Una familia normal’.

