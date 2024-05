Cuál es la microbikini que Flor Vigna lució con un look que es tendencia entre las famosas

Florencia Vigna no para y en esta ocasión se sumó a la moda de microbikini con vestido de red. La artista sigue trabajando para nuevos lanzamientos musicales, aún así no descuida su referencia en el mundo de la moda, donde es una de las influencers más conocidas. La cantante y ex participante de Combate combinó un traje de baño con vestido para una serie de fotos. Esta producción la compartió en su cuenta de Instagram, donde sus fans dejaron miles de comentarios con elogios.