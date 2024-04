Cuál es el trhiller psicológico de terror que llegó a Netflix y promete dejarte pensando

Con el paso de los días, con cada uno de los sueños logrará conocer un poco más de la vida de Sandie y queda tan encantada con su historia que incluso adopta un look similar. No obstante, no demora en darse cuenta que la vida de la persona que aparece en sus pesadillas no era tan maravillosa. En su vida aparece Jack, un hombre que prometió ayudarla a concretar su sueño artístico, pero la sumergió en un mundo oscuro.

Sinopsis de El misterio de Soho, el terrorífico trhiller que se estrenó en Netflix

"Una estudiante de moda viaja a la década de 1960 a través de un sueño y conoce a una cantante deslumbrante, pero el lujo y la ilusión pronto comienzan a derrumbarse", describe la sinopsis oficial de Netflix.

Tráiler de El misterio de Soho

Reparto de El misterio de Soho