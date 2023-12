Cuál es el k-drama que estrena Netflix y promete ser tendencia con una historia de terror y romance

Este film lanzado en el 2020 y perteneciente al género dramático oriental es una mezcla de suspenso y amor que no podes dejar de ver.

El zorro de nueve colas

Estamos hablando de El zorro de 9 colas(Tale of the nine tailed en inglés), un guion creado por Kang Shin_ hyo, Cho Nam-hyeong y Ha Woo-RI disponible en streaming desde el 3 de diciembre. Si sos fan de las series coreanas, toma lápiz y papel porque esta propuesta de tono fantástico se suma al catálogo de la N roja y te va a magnetizar por su mágica narrativa de leyendas y amor.

Los dramas gestados en tierras asiáticas son los contenidos favoritos de los fans y los más vistos por los suscriptores de la plataforma norteamericana: algunos títulos lograron posicionarse en el top 10 de lo más visto a nivel global.

Sinopsis de El zorro de 9 colas, el nuevo k-drama por el que apuesta Netflix

Nam Ji Ah está convencida de que las leyendas como la del zorro de 9 colas son reales, así que se esfuerza en demostrar que los monstruos de los mitos urbanos son reales.

A través de su profesión como productora de televisión investiga asuntos extraños y en muchas ocasiones peligrosos. Así conoce a Lee Yeon, un hombre intrigante, atractivo e inteligente, que le parece demasiado bueno para ser verdad. Convencida de que este muchacho esconde algo, empieza a vigilarlo y se va a encontrar con un espeluznante escenario que le va a costar la vida.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Una productora de televisión descubre un mundo sobrenatural cuando conoce a una antigua deidad que ha pasado siglos buscando a su amante perdida".

Tráiler de El zorro de 9 colas

Reparto de El zorro de 9 colas