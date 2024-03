Cortaron la transmisión de Gran Hermano en medio de una particular situación

Embed nico: tienes maquillaje, el sombreado

flor: es una ojera pelotudo

JAJJJSAD #GranHermano pic.twitter.com/nX71bYd2p6 — intensita y maja | almendras era (@todounpocox) March 16, 2024

Nicolás se lo dio a Florencia y cuando la joven iba a dárselo a otra compañera, Joel intervino y le dijo que debía devolvérselo a Nico. Para, de esta manera, poder concretar el primer beso entre la pareja que estaba muy cerca en el último tiempo.

Finalmente lo logró y cuando se iban a dar el beso esperado, la producción decidió apagar las cámaras y no grabó el momento. Esto parece indicar que puede ser visto en vivo en la gala para no “spoilear” ningún momento, pero hubo mucho enojo en redes.

Se separó una exparticipante de Gran Hermano 2023 al salir de la casa: "No soportó"

Al igual que sucedió con Sabrina Cortez y Lucía Maidana, otra participante se fue de la casa de Gran Hermano y decidió terminar con su relación amorosa. Esto se debe a que existieron cosas que en el afuera que la misma admitió que no le gustaron. Pero ¿qué pasó?

Agostina Spinelli abandono Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Dentro de la casa había contado que tenía una relación amorosa con una mujer, pero que no revelaba tanto de su día a día porque a su novia no le gustaba lo mediático ni que sepan de ella. Pero luego de su polémica salida, fue Romina Uhrig quien confirmó que se separó.

La panelista de A la Barbarossa le preguntó: “¿Te dejó tu novia?”. A lo que ella detalló: “No, se terminó. No soportó que esté ahí, la exposición, y pasaron cosas que no me gustaron”.