Con un sentido mensaje, Flor Vigna le pidió perdón a Noelia Marzol tras la polémica en el Bailando

Tanto es así, que en redes sociales, la pareja de Luciano Castro limitó los comentarios en su cuenta de Instagram, y en otras redes sociales resaltaban su comportamiento. Ante esta situación, Vigna salió hablar después de la polémica: "Estoy muy mal, me quise hacer la chistosa, y me salió mal. Asumo todos mis errores, prometo aprender de todo esto", comenzó su discurso.

Aclaró además que ya le pidió "perdón a Noe, ella fue hermosa, me escuchó y hasta me aconsejó. Mi mayor error es mezclar el pasado con el presente. A veces pienso que ya me curé de cosas viejas y la vida me demuestra que no. Prometo aprender. Les pido perdón a todos".

La próxima semifinal del Bailando 2023 es entre Noelia Marzol, quién entró en reemplazo de Vigna, contra Alexis “el Conejo” Quiroga. "Quiero que esto no joda el sueño de mis amigos. Hoy es un día muy importante para ellos. De verdad me da mucha vergüenza lo mal que estuve", finalizó.