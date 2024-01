Cómo es la trama de Lift: Un robo de primera clase, la película que sigue en el Top 3 de Netflix

¿El elenco? estelar y talentoso: Kevin Hart lidera, Gugu Mbatha-Raw y Vincent D’Onofrio y Úrsula Corberó. Jóvenes y nuevas apuestas en el mercado de Hollywood que saben mostrar su mejor versión para mantenerse en línea con producciones de este nivel.

La pieza audiovisual de adrenalina y valentía ya arrasa en streaming fue guionada por Dan Kunka y Daniel Kunka y se filmó en diversas y reconocidas locaciones internacionales. Entre ellas, Venecia, donde se captaron secuencias de acción en lugares emblemáticos como la Plaza de San Marco; la ciudad de Londres ofreció su Sky Pool como contexto nocturno; Belfast facilitó diversos estudios para la creación de escenografías del filme; y la belleza del castillo de Miramare en Trieste y las impactantes Dolomitas en Cortina dieron lugar a paisajes soñados para el desarrollo de la trama.

lift

Con respecto a la crítica especializada, la devolución no fue del todo optimista. El medio "Nunca consigue despegar (...) Incluso con F. Gary Gray al timón, está llena de clichés y se trata de una pobre imitación de mejores películas", sentenció la revista Variety. Por otro lado, el medio The Guardian manifestó: "Tiene secuencias ingeniosas pero Kevin Hart no nos convence como ladrón de arte (...) Puntuación: (sobre 5)"

Sinopsis de Lift: Un robo de primera clase, la película de acción furor de Netflix

“Un equipo de ladrones internacionales corre contra el tiempo para robar 500 millones de dólares en lingotes de oro de un avión a 12.000 m de altura”, adelanta el tráiler oficial.

La trama de "Lift: Un robo de primera clase" sigue a Cyrus, interpretado por Kevin Hart, un ladrón de arte internacional que lidera un clan de criminales altamente preparados. Úrsula Corberó, como su dupla, se une a un equipo que incluye a Vincent D'Onofrio, experto en disfraces; Kim Yoon-ji, una hacker de primera línea; Billy Magnussen, un maestro en abrir cajas fuertes; y Viveik Kalra, un experto tecnológico. Juntos enfrentan un singular desafío: evitar un golpe terrorista robando 500 millones de dólares de un avión en pleno vuelo.

Tráiler de Lift: Un robo de primera clase

Reparto de Lift: Un robo de primera clase