Cómo es "El pacto", la nueva película de Guy Ritchie que estrenó Prime Video

Un vínculo. Una promesa. Un compromiso. Jake Gyllenhaal protagoniza The Covenant de Guy Ritchie, que llegará a Prime Video el 16 de junio.

The Witcher: se viene la temporada 3 Vol. 2 con la despedida de Henry Cavill

El Pacto - Tráiler Oficial I Prime Video Un vínculo. Una promesa. Un compromiso. Jake Gyllenhaal protagoniza The Covenant de Guy Ritchie, que llegará a Prime Video el 16 de junio. Prime Video

“Con los enemigos persiguiéndolos, Ahmed arriesga su vida trasportando a John Kinley herido durante varias millas hasta lograr estar a salvo”, dice la sinopsis de este film de MGM. “De vuelta a Estados Unidos, Kinley se entera que Ahmed y su familia no obtuvieron el pasaje que le prometieron para viajar. Convencido de proteger a su amigo y saldar su deuda, Kinley regresa a la zona de guerra para reunirse con Ahmed y su familia antes de que la milicia local los encuentre”. La sinopsis describe los puntos críticos de la película y lo interesante es que tiene una estética bélica y algo que se ha visto en varias películas, pero aquí el contexto se utiliza para contar otro tipo de historia. Algo más íntimo.



Como Kinley fue herido de gravedad en unas de las pocas escenas de acción de El pacto, y luego de sufrir una emboscada, Ahmed es quien lo asiste en todo momento, poniendo incluso en riesgo su vida con la milicia local. A manera de retribución, el sargento interpretado por Jake Gyllenhaal en otro buen trabajo, se pone en campaña para poder traer a su traductor y familia a Estados Unidos, armando una misión casi suicida, financiada por él mismo y sin el apoyo del ejército para conseguir el rescate.

El pacto Un vínculo. Una promesa. Un compromiso. Jake Gyllenhaal protagoniza The Covenant de Guy Ritchie, que llegará a Prime Video el 16 de junio. Prime Video

Increíblemente en la carrera de Ritchie, está película tiene su mano, se nota su forma de dirigir (sobre todo en las escenas de acción o persecución), pero lejos de los fuegos artificiales, los movimientos de cámara bruscos, con vida y el uso de la fotografía que nos tiene acostumbrado, acá es más sobrio y se entrega a la crudeza de la historia. Es otra película que el director negocia su estilo para contar una historia de un modo más tradicional y que no le quite peso dramático a, en este caso, la relación de soldado e interprete. El film está basado en un hecho real sucedido en la retirada de tropas en agosto de 2021.



La película fue rodada en España y varias de sus escenas fueron recreadas en la localidad de Alicante durante el año pasado. Costó cerca de 55 millones de dólares, algo que no recuperó ni cerca. Un film bélico que pone bajo la lupa la locura y los estragos de las guerras, pero también las personas y las relaciones que nacieron en medio del conflicto que se extendió durante dos décadas. El tono está claro, Ritchie lo capturó bien, pero es una película que entrega menos de lo que promete en cuanto a acción. Otra buena película del director, aunque lejos de su mejor versión. Jake Gyllenhaal sigue mejorando como actor.