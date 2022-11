Coldplay tendría como invitada a una cantante argentina muy exitosa

Tini Stoessel recital Tini Stoessel, la argentina que cantará junto a Coldplay. Instagram

No solo esto fue lo que se comunicó, sino que también se saben cuáles son las 2 canciones que interpretará con los británicos. En primer lugar, una de su autoría: Carne y Hueso (2022), por lo que se tendrá que esperar para ver qué parte tiene la banda aquí. La que en serio sorprendió y emocionó a sus grupos de fans fue Let Somebody Go (2021), el cual es un tema original de Coldplay que crearon con la artista Selena Gomez.