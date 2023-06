Claudia Piñeiro llega al Konex con la obra infantil "Un ladrón entre nosotros"

La obra, que dura 70 minutos, permite “ espiar” la dinámica de un aula y establece un vínculo entre el mundo de los adultos y el de los niños. Una serie de robos en el aula de 4to. A es el disparador de Un ladrón entre nosotros. La maestra está muy sorprendida y no puede concebir la idea de que el ladrón esté entre sus alumnos. Los espectadores y los alumnos podrán jugar a los investigadores privados y resolver los misterios que ocurren en este aula. La obra, dirigida por Nicolás Gil Lavedra, es una lección acerca del poder de la amistad y la confianza.

Claudia Piñeiro

“Es una obra donde se habla de la confianza, la amistad, de la mirada de los grandes sobre cosas que le pasan a los chicos. Muchas veces los chicos hacen cosas o dicen cosas porque no encuentran la manera de expresar lo que les pasa y de eso también habla la obra”, señaló Gil Lavedra.

Por su parte, la autora de novelas como Las viudas de los jueves, Elena sabe, Betibú y Catedrales habló sobre el desafío de la adaptación: "Me pareció que había cosas que se decían que tenían que ver con los prejuicios sobre todo los prejuicios de qué cosas son de varones y qué cosas de nena que, si bien todavía algunos subsisten, es mejor que no subsistan y muchas de esas cuestiones fueron modificadas".

"En la novela no hice estas modificaciones porque si esta novela la da un docente en el aula puede explicarle a los chicos que esta historia fue construida hace mucho tiempo atrás. En cambio, el niño que va al teatro y ve esas divisiones lo va a sentir viejo, lo va a sentir raro y a mí no me dan ganas que pase eso", explicó Piñeiro.

Y agregó: "Me dan ganas de ajustar ese lenguaje sobre todo en ese punto, en cómo cambiaron en estos últimos veinte años ciertos prejuicios que había con respecto a ser niña o ser niño o ser niñe. La obra es bastante parecida al libro, pero tuvimos cuidado en estas cosas. Después, está todo lo que Nicolás le pone que tiene que ver con la puesta. En la adaptación, se van tomando decisiones que van a servir para la puesta".

A quién está dirigida Un ladrón entre nosotros

A niños y niñas de 5 a 12 años.

Funciones de Un ladrón entre nosotros

El horario es 15.30 horas. Estreno: sábado 24 de junio. No se suspende por lluvia.

- Sábado 24/6

- Sábado 1/7

- Sábado 8/7

- Sábado 15/7

- Domingo 16/7

- Jueves 20/7

- Viernes 21/7

- Sábado 22/7

- Viernes 28/7

- Sábado 29/7

- Domingo 30/7

Ficha técnica de "Un ladrón entre nosotros"

Dramaturgia Claudia Piñeiro y Nicolás Gil Lavedra

Dirección: Virginia Magnago y Nicolás Gil Lavedra

Actúan: Paula Broner, Graciana Urbani, Yanina Frankel, Irene Goldszer Anita Gutiérrez, Maxi Sarramone, Diego Rosental, Víctor Malagrino Hernán Wallace y Mauro Capellacci

Asistente dirección: Jeremías Borrás

Producción ejecutiva: Mariana Morales

Maquillaje: Jorgelina Antico

Peluquería: MB salón, Miguel González y Claudia Zucchi

Música original: Martín Bianchedi

Vestuario: Pato Rodríguez y Agustín Cigara

Diseño de video: Giselle Hauscarriaga

Escenografía: Martina Urruty y Sebastián Grandi

Diseño de Iluminación: Miguel Coronel

Ilustradora: Martina Louzao