Cinthia Fernández volvió a combinar microbikini con vestido tejido aunque esta vez apostó por el total black

La publicación de Cinthia Fernández en redes sociales no solo acumuló miles de "me gusta", sino que también se llenó de comentarios en donde sus seguidores dejaron una gran cantidad de elogios. Nuevamente impuso su estilo para dar cuenta de uno de los mejores looks del comienzo del 2024. Con esta publicación se afirma no solo como una figura pública, sino como un ícono de estilo, inspirando a sus seguidores a explorar y expresarse a través de la moda.

Silvina Escudero vistió una gran cantidad de microbikinis en la última temporada y en esta nota te contamos sus mejores looks. Fanática de este tipo de prenda, se la pudo ver con conjuntos que complementó a la perfección con los mejores accesorios del verano.

Atenta a la moda, eligió el rosa en reiteradas oportunidades. En un encuentro con su hermana Vanina, vistió un traje de baño propio de la tendencia Barbiecore. Este se trató de un conjunto que incluyó un corpiño de molde triangular y una bombacha ultracavada con tiras ajustables en los costados de la cadera. Además, le sumó un sombrero de mimbre y unos anteojos de sol, una de sus combinaciones favoritas.

En otra ocasión la prenda seleccionada fue una microbikini de color verde lima, caracterizada por su tamaño ultra XXS y un estampado psicodélico. Este traje de baño, especialmente llamativo por su vibrante tonalidad y diseño, se complementó con un estilo taparrabos que llevó con total confianza, demostrando su habilidad para llevar las tendencias imponiendo su estilo.

Por último, recordamos la vez en la que la modelo se tomó una serie de selfies mientras tomaba sol en el jardín de su casa. Para la ocasión eligió una microbikini diminuta. Recostada boca acabo, mostró los detalles de breteles finos de un corpiño en color nude y parte de una microtanga blanca estilo hilo dental con tiras que combinaron con la pieza de la parte superior. Además, le sumó unos anteojos de sol oscuros firmados por Prada y un peinado semirecogido con un pequeño rodete alto.

Las publicaciones de Silvina Escudero, como suele suceder, generaron una avalancha de reacciones positivas en sus redes sociales, acumulando una gran cantidad de "me gusta" y comentarios. Sus seguidores elogiaron cada uno de sus looks y confirmó su capacidad de marcar tendencia.