Chris Martin le dedicó un emotivo mensaje a Tini Stoessel luego del show en River

La cantante interpretó "Let somebody go" y "Carne y Hueso" y ambos fueron ovacionados por miles de fanáticos. La noticia de su participación se había dado a conocer horas antes del show.

https://twitter.com/lightlytini/status/1587616748622053376 la piel de gallina con este video, que inmensa sos @TiniStoessel pic.twitter.com/7QhixVpdqN — guada (@lightlytini) November 2, 2022

De inmediato las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a la cantante argentina: "Posta que es un enorme orgullo el que siento" y "no te puedo explicar la emoción que siento, cada día más orgullosa de vos, sos inmensa".

La artista se expresó a través de un Tweet al terminar el show: "Gracias por sus mensajes llenos de amor. Los amo muchísimo. Estoy muy emocionada".